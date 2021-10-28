Татарстан почти в два раза увеличил экспорт халяльной продукции — до 4 млн долларов

Татарстан в этом году почти в два раза увеличил экспорт халяльной продукции. За девять с половиной месяцев 2021 года его объем достиг примерно 4 млн долларов США, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова, за прошлый год экспорт продукции халяль агропромышленного комплекса Татарстана составил 2,5 млн долларов США.

«Для увеличения экспорта в этом году ведем индивидуальную работу с каждым потенциальным экспортером по консультированию и преодолению административных барьеров при оформлении документов и поиску конечных потребителей в зарубежных странах», — отметил он.

В этом году в структуре экспорта преобладала мясомолочная продукция (мясо курицы, деликатесы), а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерские изделия).