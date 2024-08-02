Татарстан почти на 40% нарастил экспорт халяльной продукции

За январь-июнь 2024 года Татарстан экспортировал продукцию халяль на 8 млн долларов, что на 39% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на замглавы Минсельхозпрода РТ Рустема Гайнуллова сообщает ТАСС.

«За шесть месяцев 2024 года экспорт продукции халяль составил 8 млн долларов с ростом на 39% при годовом плане в 16 млн долларов», — поделился заместитель министра.

По его словам, поставками такой продукции за рубеж занимаются свыше 20 татарстанских компаний. Чаще всего это молочная и кондитерская продукция. Ее поставляют, в частности, в страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки. Также республика изучает возможности для расширения этого списка.

«Прорабатывается Малайзия, Оман, Иордания, Бахрейн с учетом специфики по получению международной сертификации „Халяль“, признаваемой в указанных странах», — уточнил Рустем Гайнуллов.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, за прошлый год объем экспорта продукции халяль из Татарстана достиг около 11 млн долларов.

Работа проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В общей сложности по направлению «Экспорт продукции АПК» республика планирует достичь показателей не менее чем в 457,6 млн долларов. Для сравнения, в прошлом году объем экспорта составил 458,6 млн.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.