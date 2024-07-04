Татарстан почти на 14% сократил поставки дизеля на внутренний рынок

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В январе — мае текущего, 2024 года поставки дизельного топлива на внутренний рынок России в Татарстане сократились на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 млн 369,4 тыс. тонн. Это следует из подготовленного Росстатом доклада о социально-экономическом положении страны.

При этом в мае поставки дизеля в Татарстане уменьшились на 21,1% год к году, хотя и увеличились на 20,7% по сравнению с апрелем.

По стране поставки дизельного топлива на внутренний рынок за пять месяцев этого года составили 22 млн 517,5 тыс. тонн, они выросли на 11,3% в годовом выражении. За май они показали увеличение на 14,5% год к году и на 0,7% месяц к месяцу.

Вместе с тем по Приволжскому федеральному округу поставки дизеля за пять месяцев достигли 4 млн 462,5 тыс. тонн, увеличившись на 2,5% в годовом выражении. В мае рост год к году в ПФО был нулевым, а месяц к месяцу не превысил 0,6%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане подорожали две марки бензина и дизельное топливо.