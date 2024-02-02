«Татарстан почтасы» за год отправило около 5,1 тыс. посылок в зону СВО

За прошлый год через отделения «Татарстан почтасы» было отправлено около 5,1 тыс. посылок в зону СВО. Эта услуга предоставляется бесплатно. Об этом сообщил директор управления Ильнур Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«В Татарстане в настоящее время действуют 1 112 почтовых отделений и 157 почтоматов. Коллектив предприятия составляет 7,5 тыс. сотрудников», – рассказал докладчик.

По словам Махмутова, в прошлом году управлением обработано 35 млн письменных корреспонденций, проведено более 9 млн операций по приему и оплате коммунальных, исполнительных и других платежей. Кроме того, 287 тыс. пенсионеров республики получили пенсии на дому.

«Почтовые отправления иностранцев обрабатывается в том числе в Татарстане. За прошлый год из из 11 мест международного почтового обмена 40% всех международных потоков прошли через республику. Сейчас мы активно работаем не только с Китаем, но и с Турцией, а также с Узбекистаном и Казахстаном. Мы обрабатываем их почтовые отправления. Такой сдвиг позволяет нам становиться опорной точкой для входа международных отправлений», – отметил он.

Директор управления подчеркнул, что 852 отделения находятся в сельской местности. В прошлом году отремонтировано 32 сельских отделения почтовой связи на 200 млн рублей. «В этом году выходили с инициативой отремонтировать 35 отделений, пока согласовано 26. Но мы рассчитываем, что в эту программу войдет большее количество», – заметил он.

Начальник отдела развития услуг связи Минцифры Татарстана Алексей Авандеев добавил, что в отрасли есть проблемы с нехваткой персонала, и это связано с невысокой зарплатой – 34 тыс. рублей. Поэтому имеются временно закрытые отделения почтовой связи.