Татарстан починит отопление в еще 80 домах Рубежного и в МФЦ

Татарстан продолжает оказывать помощь коммунальным службам Рубежного в ремонте системы теплоснабжения и закрытии теплового контура жилых домов и социальных объектов.

Работы ведет компания «Евро-Тех», ранее подготовившая к зиме 100 многоэтажек в Лисичанске.

В общей сложности в кратчайшие сроки татарстанскому подрядчику предстоит подготовить к зиме 86 объектов – 84 МКД и 2 социальных учреждения, одно из которых МФЦ, где ведется ремонт внутренней отделки помещения с его дальнейшим оснащением мебелью и оргтехникой.

На данный момент компания «Евро-Тех» работает на 35 объектах.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.