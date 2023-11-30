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Татарстан починит отопление в еще 80 домах Рубежного и в МФЦ
Татарстан продолжает оказывать помощь коммунальным службам Рубежного в ремонте системы теплоснабжения и закрытии теплового контура жилых домов и социальных объектов.
Работы ведет компания «Евро-Тех», ранее подготовившая к зиме 100 многоэтажек в Лисичанске.
В общей сложности в кратчайшие сроки татарстанскому подрядчику предстоит подготовить к зиме 86 объектов – 84 МКД и 2 социальных учреждения, одно из которых МФЦ, где ведется ремонт внутренней отделки помещения с его дальнейшим оснащением мебелью и оргтехникой.
На данный момент компания «Евро-Тех» работает на 35 объектах.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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