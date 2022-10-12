Татарстан по выдаче сельской ипотеки вошел в топ-3 российских регионов

Татарстан вошел в тройку российских регионов — лидеров по выдаче льготной сельской ипотеки. В этом году программой воспользовались более 410 татарстанских семей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Общая сумма выдач в 2022 году превысила 1 млрд рублей. Татарстанцы в рамках сельской ипотеки преимущественно приобретают готовые дома», — отметили в министерстве.

Дома покупаются во всех районах республики, но наибольшей популярностью пользуются Пестречинский, Высокогорский и Лаишевский районы.

В этом году сельскую ипотеку можно взять либо на индивидуальное строительство жилья, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. Если дом с участком приобретается у физлица, то объект должен быть не старше пяти лет. При покупке у юрлица этот срок не должен превышать три года.

Заявку на получение сельской ипотеки по ставке 3% может подать любой житель России в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита в Татарстане — от 100 тыс. до 3 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%.