Татарстан по уровню зарплат оказался на 37 месте среди других регионов

Большинство жителей Татарстана получают зарплату в диапазоне от 24 до 50 тыс. рублей, следует из рейтинга РИА Новости. Доля татарстанцев с зарплатой ниже 20 тыс. рублей составляет 16,3%. Более 100 тыс. рублей зарабатывают 4,2% жителей.

На одну строчку Татарстан обогнала соседняя республика Башкортостан, где зарплату выше 100 тыс. получают 4,3% населения. При этом средний уровень зарплат там колеблется от 22 до 47 тыс. рублей, а меньше 20 тыс. рублей получают 19,7% жителей.

Лучше всех дела обстоят в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Здесь выше 100 тысяч рублей получают более 40% работающих. На последних строчках — Ингушетия и Калмыкия.