Татарстан по привлекательности для инвесторов уступает только Москве и Петербургу

Татарстан вошел в тройку наиболее привлекательных для инвесторов регионов. Республика уступает только Москве и Санкт-Петербургу, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании EY.

По итогам 2020 года, наибольшая доля вложений в экономику РТ принадлежит Китаю.

В Москве и Московской области большая часть инвестиций приходится на Францию, Германию и США. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области основная страна-инвестор в проекты - Германия.

В исследовании говорится, что Россия занимает 11-е место среди стран Европы по привлекательности для прямых иностранных инвестиций.

Наибольший объем вложений в экономику РФ за прошлый год показала Германия. На втором месте Китай и США. Тройку лидеров замыкает Италия.