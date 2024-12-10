Татарстан по новому нацпроекту хочет внедрить сервис «Управление захоронениями»

Татарстан хочет внедрить сервис «Управление захоронениями». Он входит в новый национальный проект «Экономика данных». Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«По нацпроекту в части цифровизации отраслей 11 новых типовых федеральных сервисов появятся для тех направлений, в которых нет госуслуг, каким-то образом работа организована. В том числе есть федеральное решение, которое называется „Управление захоронениями”. Мы направили запрос на включение в рабочую группу», — рассказал замглавы Минцифры.

По словам Габдрахманова, запустить пилотный сервис предварительно планируется в 2026 году. «В течение следующего года мы будем активно разбираться в том, как оно должно работать. Наверное, тут важно будет в том числе и представителей отрасли вовлечь, чтобы они сказали свои потребности. В федеральной стратегии этот типовой сервис предусмотрен. И мы его сможем у себя внедрить, в том числе сэкономив региональные деньги», — отметил он.

Замминистра подчеркнул, что новый национальный проект «Экономика данных» принят на 2025–2030 годы. Он предусматривает подготовку специалистов для IT-сферы и цифровизацию отраслей.

«В рамках этого нацпроекта регионам „живых” денег для цифровизации не предоставляется. Но в нацпроекте заложены очень важные вещи по ряду направлений», — заключил он.

Национальные проекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют обновленные нацпроекты.