Татарстан по нацпроекту реализовал пять проектов мелиорации на площади 5 тысяч га

В Татарстане реализовали пять масштабных проектов на площади 5398 га по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Строительство оросительной системы ООО Агрофирма «Чистопольская» Чистопольского района - 2,033 тыс. га орошения (2022 г);

Реконструкция осушительной системы СХПК «Агрофирма Рассвет» Кукморского района — 1,145 га осушение заболоченных участков (2021, 2024 г.);

Культуртехнические работы на землях ООО «Ярыш» в Альметьевском районе - 1,079 га (2023 г.);

Капитальный ремонт орошаемого участка ООО «СХП «Северный» у с. Шека Арского района — 583 га орошения (2021 г.);

Строительство орошаемого участка ООО «Август-Муслюм» у с. Уразметьево Муслюмовского района — 558 га орошения (2023-2024 гг.).

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Татарстана к концу октября 2024 года в текущих ценах составил более 350 млн долларов. Для сравнения - в прошлом году фактический объем экспорта продукции АПК республики в текущих ценах составил 457,6 млн долларов.

Продукцию агропромышленного комплекса экспортируют 258 участников внешнеэкономической деятельности с географией поставок в 52 страны мира.

К концу октября 2024-го экспортировано: продукции масложировой отрасли на сумму 250,6 млн долларов, мясной и молочной продукции на 16,9 млн долларов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на 32,9 млн долларов, прочей продукцией АПК на 42,8 млн долларов, зерновых на 10,9 млн долларов.

Ожидается, что запланированный на 2024 год объем экспорта будет выполнен на 100%. При сохранении действующих экспортных контрактов предприятий АПК РТ, логистических цепочек и стабильности валютных курсов, риски в достижении показателя отсутствуют.