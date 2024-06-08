Татарстан по нацпроекту планирует вовлечь в сельхозкооперацию 2300 новых членов

В 2024 году по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» Татарстан планирует вовлечь в сельхозкооперацию 2300 новых участников. По данным на 1 июня, в кооперацию в текущем году вошли 245 человек.

«За счет государственной поддержки сектор сельхозкооперации показывает самое интенсивное развитие. Число вовлеченных в кооперацию достигло 17 тысяч человек, денежная выручка выросла в полтора раза и составила 14,6 млрд рублей», – отметил министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров.

Ежегодно в рамках нацпроекта кооперативам возмещаются затраты по закупке сельхозпродукции у членов кооператива. В 2023 году 74 кооператива и переработчика получили субсидии на 352,4 млн рублей, приводит данные Минсельхозпрод РТ. С 13 по 31 мая проходил отбор субсидирования затрат кооперативов и переработчиков сельхозпродукции за четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года с годовым лимитом 215,6 млн рублей. Впервые он состоялся полностью в электронном формате, через систему «Электронный бюджет». Подано 136 заявок на 236 млн рублей. В настоящее время подводятся итоги отбора.

Кроме этого, для кооперативов предусмотрена грантовая поддержка для начинающих и продолжающих кооперативов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».