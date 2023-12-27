Татарстан по нацпроекту «Экология» за 5 лет направил на экомероприятия 17,6 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

За 2019-2023 годы по национальному проекту «Экология» на проведение крупных природоохранных мероприятий Татарстан привлёк 17,6 млрд рублей. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами в Казани.

«Татарстан привлёк 17,6 млрд рублей по нацпроекту «Экология» за 2019—2023 годы. Всего было проведено 1 125 мероприятий, мы первые в ПФО по данному показателю. В результате для 2,5 млн людей улучшены экологические условия проживания», — рассказал глава природоохранного ведомства.

На 2024—2026 годы в регионе запланировано еще 8 мероприятий на 5,7 млрд рублей. Они будут проведены в рамках нового федерального проекта по оздоровлению водных объектов, который стартует в 2025 году, а также в рамках федеральных программ «Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Оздоровление Волги», реализация которых завершится в 2024 году.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина.