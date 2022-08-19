Татарстан по нацпроектам улучшил инфраструктуру образования на 40 млрд рублей

Благодаря реализации национальных проектов Татарстан за четыре года направил на развитие инфраструктуры сферы образования более 40 млрд рублей. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«В рамках реализации национальных проектов „Образование", „Демография", „Наука" мы имеем возможность значительно улучшить инфраструктуру образования республики. С 2019 года на эти цели направлено более 40 млрд рублей», — сказал Президент РТ.

Минниханов отметил, что из этих средств 10,5 млрд рублей было перечислено из бюджета Татарстана. В 2022 году на реализацию этих трех национальных проектов выделено 9,5 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд рублей — из регионального бюджета, подчеркнул он.

«Благодарим руководство страны за национальные проекты и поддержку сферы образования», — добавил руководитель республики.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.