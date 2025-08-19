Татарстан по итогам 2024 года сократил объемы промышленного мусора более чем в 2,5 раза

Татарстан вошел в группу регионов, которые смогли существенно снизить объемы образования промышленных отходов по итогам 2024 года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

По данным аналитиков, наиболее позитивную динамику показала Амурская область, где индустрия сократила генерацию отходов в 8 раз, до 13 млн тонн. Татарстан стал вторым – данный показатель в республике сократился более чем в 2,5 раза, или на 61,2%, – до 5 млн тонн.

В «десятку» отличников из регионов ПФО попали также Ульяновская (–41,8%, до 578,1 тыс. тонн) и Оренбургская области (−32,4%, до 16,9 млн тонн).

По сокращению промотходов в абсолютном выражении лучший результат показала Кемеровская область, которая тем не менее остается бессменным антилидером по объемам. Однако по итогам 2024 года регион задекларировал на 769,8 млн тонн меньше отходов по сравнению с 2023 годом, доведя массу промышленного мусора до 3,31 млрд тонн. Татарстан попал в топ-10, в абсолютном выражении объемы отходов в республике сократились на 7,9 млн тонн.

В целом по России, по данным FinExpertiza, объемы промышленных отходов в 2024 году снизились на 8,2%, до 8,51 млрд тонн (из них 7,88 млрд – в сфере добычи), что выглядит удивительным результатом – последний раз такое наблюдалось лишь в 2020 году, «когда пандемия и связанные с ней ограничения резко снизили экономическую активность». Однако с тех пор российские предприятия демонстрировали устойчивую тенденцию к наращиванию объемов образования отходов, что косвенно являлось отражением роста экономики.

На перелом тренда, считают аналитики, могло повлиять изменение правил учета отходов в добывающих отраслях, особенно в наиболее «отходоемкой» сфере добычи угля.

Дело в том, что с сентября 2023 года часть вскрышных пород – грунта и скальных масс – стала классифицироваться не как отходы, а как побочная продукция, пригодная для дальнейшего применения (для рекультивации земель, обустройства площадок и подъездных путей, планировки территорий или производства стройматериалов).

Дополнительным фактором могло стать и падение добычи угля, но оно составило всего 0,6% в годовом выражении.

«Новый подход к классификации отходов недропользования мог привести к падению официальных показателей даже при незначительном реальном снижении объемов техногенных масс. Кроме того, повлиять на снижение генерации отходов могли более активное использование вторичных ресурсов и внедрение ресурсосберегающих технологий», – заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова.