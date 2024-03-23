Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Татарстан по итогам 2023 года вошел в десятку регионов-лидеров по выплатам участникам СВО. Об этом рассказала координатор рабочей группы по СВО в республике, депутат Госсовета Алсу Набиева, передает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия».

«В Татарстане успешно реализуется практика предоставления не только федеральных, но и региональных мер поддержки, к примеру, члены семей военнослужащих освобождены от платы за посещение пришкольного лагеря, имеют право бесплатного проезда на общественном транспорте на муниципальных и междугородних маршрутах и другие. Кроме этого, в республике принят закон, освобождающий участников спецоперации от транспортного налога и налога на имущество, а для многодетных военнослужащих упрощена процедура предоставления земельного участка. Предприятия и организации республики также устанавливают дополнительные соцгарантии сотрудникам, участвующим в спецоперации. После возвращения из зоны боевых действий им также обеспечивают полную социальную и медицинскую реабилитацию», — отметила Набиева.

Она прокомментировала очередной доклад рабочей группы по СВО Президенту РФ, в котором предложено упростить для военнослужащих оформление некоторых документов.

«В Татарстане действует упрощенная система, действующая по принципу „одного окна“. Эффективно выстроена работа филиала Государственного фонда „Защитники Отечества“. Обратившись сюда за одной проблемой, есть возможность решить и другие возникшие вопросы, — рассказала Набиева. — С начала работы в филиал обратились более 6 тыс. человек, при помощи социальных координаторов решено более 9 тыс. обращений».

В очередном докладе рабочей группы отражены предложения по новым дополнительным мерам поддержки участников спецоперации и их семей, рекомендации по повышению эффективности работы предприятий ВПК.

«В частности, предлагаем упростить для участников СВО юридические действия, связанные с оформлением документов. В случае тяжелого ранения бойца без его личного участия родственники не могут, например, распоряжаться деньгами с его счета, даже с целью оплаты проезда к нему в госпиталь. В связи с этим необходимо включить в состав приложений к контракту оформление доверенностей на управление имуществом и обязательствами будущих бойцов в период их пребывания на фронте», — сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента РФ Владимира Путина.