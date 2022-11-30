Минцифры РТ спрогнозировало выручку IT-компаний за 2022 год

В Татарстане выручка от продажи продукции IT-сектора в 2022 году может достичь 130 млрд рублей. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу подведения итогов реализации в 2022 году мероприятий, организованных в рамках Года цифровизации в республике, рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Рустам Хидиятуллин.

«Этот год для нас был очень насыщенным. Если посмотреть по прогнозу выручки на 2022 год, то понятно, что мы на текущую ситуацию смотрим прагматично. Мы надеемся, что в этом году удастся достичь 130 млрд рублей. Для этого есть все предпосылки», — заметил замминистра.

По словам Хидиятуллина, в прошлом году выручка IT-сектора Татарстана равнялась 116 млрд рублей.