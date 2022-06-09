Татарстан по числу самостоятельных банков занимает третье место в России

Татарстан занимает среди регионов России третье место по числу самостоятельных кредитных организаций. Лидирующие позиции республика уступает Москве и Санкт-Петербургу. Об этом на международной конференции по гармонизации систем страхования вкладов рассказал управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Марат Шарифуллин.

«В Татарстане очень развита банковская система. По количеству кредитных организаций — здесь работают 59 банков, из них 13 — региональные. По числу самостоятельных кредитных организаций Татарстан занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал он.

Шарифуллин также добавил, что от эффективной работы банковской системы зависит эффективная деятельность экономики.

«В свою очередь для устойчивой работы банков необходимо доверие к ним со сторон бизнеса и граждан. И немаловажную роль здесь играет система страхования вкладов. Она дает гражданам уверенность в сохранении сбережений. Мы видим на протяжении последних лет позитивную динамику по объему вкладов населения», — заметил он.

Специалист уточнил, что для эффективного поддержания доверия к банкам система страхования вкладов должна соответствовать актуальным вызовам времени и внедрять передовые практики.

«Тема сегодняшней конференции крайне актуальна — как для банковской системы, так и для экономики в целом. Уверен, что по итогам конференции будут выработаны правильные, конструктивные решения для усовершенствования дальнейшей системы», — отметил он.

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников заверил, что оно накопило опыт по страхованию вкладов, санации и ликвидации банков.

«За 18 лет работы агентство выплатило страховое возмещение более 4,3 млн вкладчиков из 547 банков на сумму 2 трлн рублей. Мы всегда готовы делиться нашим опытом и подходами, поэтому делаем это в рамках экспертной группы Евразийской экономической комиссии», — подчеркнул он.

Организаторами конференции выступили государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Мероприятие посвящено вопросам совершенствования систем страхования вкладов в странах ЕАЭС, гармонизации законодательств союзных государств в сфере защиты банковских сбережений и поддержания стабильности национальных финансовых систем.