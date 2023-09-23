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Татарстан планирует запустить речные пассажирские перевозки до Перми и Соликамска
Татарстан планирует запустить межрегиональные речные пассажирские перевозки до Перми и Соликамска. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов во время установочного рейса из Елабуги в Сарапул на новом «Метеоре-2020».
«Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», – сказал глава Миндортранса.
По его словам, уже давно обсуждается открытие речных перевозок с Ульяновской и Самарской областями. В результате с 25 августа на новом метеоре «Муса Джалиль» по проекту «Великий Волжский путь» были запущены рейсы по Волге между Ульяновском и Казанью. Метеор курсировал три раза в неделю.
«До Ульяновска из Казани ходят поезда, но они идут пять часов, а на новом "Метеоре" можно добраться за четыре часа», – отметил Ханифов.
Он добавил, что скоростные метеоры могут преодолевать расстояние до 800 км без остановки. «Но мы бы хотели, чтобы были остановки после 4-5 часов хода. Это нужно, чтобы пассажиры не уставали», – поделился министр.
Сегодня в Татарстане возрождаются речные пассажирские перевозки, заключил он.
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