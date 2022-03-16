Татарстан планирует включить в федеральную «Генуборку» 17 объектов накопленного вреда

По новому федеральному проекту «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология» Татарстан планирует провести рекультивацию 17 объектов. Об этом корреспонденту «Татар-информ» сообщил сегодня замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Сейчас прорабатывается возможность рекультивации нескольких объектов в рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология». Это свалка в селе Шильна в Тукаевском районе, а также объект накопленного вреда – земли, загрязненные нефтешламом, в Сабинском районе», – сказал он.

На сегодня по республике сформирован реестр из 17 объектов накопленного вреда, но работы по инвентаризации продолжаются. По мере обследований возможна корректировка этого списка. В нацпроект будут включены не только свалки. К объектам накопленного вреда относятся различные шламоотвалы и загрязненные нефтепродуктами земли. Стоит отметить, что два года назад в селе Шемордан Сабинского района Татарстана в рамках нацпроекта «Экология» уже были рекультивированы загрязненные нефтесодержащими продуктами земли.