Татарстан планирует увеличить экспорт халяльной продукции до 16 млн долларов

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Татарстан в этом году планирует экспортировать халяльную продукцию на 16 млн долларов. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на KazanForum.

«В прошлом году экспортировали продукцию агропромышленного комплекса на 450 млн долларов, в том числе почти на 12 млн долларов продукцию, произведенную по стандартам „Халяль“», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, более 100 предприятий в республике производят продукцию «Халяль», из них около 30 — экспортоориентированные.

«Большое количество делегаций приезжает в Татарстан, чтобы посетить предприятия, которые производят продукцию по стандартам „Халяль“. Есть интерес к этой продукции и потребность в ней», — подчеркнул Зяббаров.

За четыре месяца этого года экспорт продукции «Халяль» составил более 4 млн долларов США. В основном экспортируется молочная, мясная и кондитерская продукция.

Ключевыми импортерами халяльной продукции являются страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир.