Татарстан на 14,7 млрд рублей увеличит затраты на развитие сельского хозяйства

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В Татарстане внесут изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в РТ». Проект правового акта проходит антикоррупционную экспертизу.

В частности, планируется увеличение финансирования на реализацию II этапа программы. Если раньше на период с 2024 по 2030 год было предусмотрено выделение 50,5 млрд рублей, то в новой редакции — 65,2 млрд рублей. При этом эту сумму хотят выделить в срок не до 2030-го, а уже до 2027 года.

Также документом предусмотрена корректировка трех из четырех целей II этапа реализации программы. Так, индекс производства сельхозпродукции к 2030 году должен достигнуть 115,9% от уровня 2020 года вместо 109,8%. Почти на 20% увеличатся и ожидаемые показатели по производству пищевых продуктов — до 148,6% в сравнении с 2020-м.

Однако целевые показатели по среднемесячной зарплате работников сельского хозяйства при этом оказались снижены. Если раньше в 2030 году, как ожидалось, их заработная плата должна была составить 62 322 рубля, то с учетом изменений — 61 148 рублей.

Четвертая цель, которую должна достигнуть республика, осталась без изменений: «Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 0,2872 млрд долларов США к концу 2024 года».