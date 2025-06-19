Татарстан и «Газпром нефть» подписали соглашение о создании реагентов для нефтеотдачи

Раис РТ Рустам Минниханов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков заключили соглашение о создании новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи. Стороны встретились на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В рамках соглашения партнеры реализуют научно-технические и производственные проекты, связанные с разработкой новых реагентов для увеличения эффективности добычи, жидкостей для бурения и гидроразрыва пласта, а также составов для нефтепромысловой химии. Выпускать новые материалы будут в Татарстане.

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

Проект позволит сформировать полную научно-производственную цепочку, которая охватит все этапы создания инновационной малотоннажной нефтехимии – от исследований, разработки и тестирования веществ до изготовления и поставок готовой продукции. На одном из этапов интегрируют инновационную платформу, чтобы ускорить проектирование химпродуктов для нефтедобычи с использованием ИИ и методов хемоинформатики. Ее использование поможет сократить срок разработки химических реагентов с 3-4 лет до 3-6 месяцев.

«Для всей отрасли важно иметь устойчивую базу поставок химических реагентов, которые отвечают требованиям современного нефтегазового производства. На горизонте до 2036 года инновационные методы увеличения нефтеотдачи позволят вовлечь в разработку сотни миллионов тонн трудноизвлекаемых запасов. Соглашение с Республикой Татарстан продолжает нашу многолетнюю работу с регионом и открывает возможности для совместной разработки и дальнейшего тиражирования новых компонентов для нефтедобычи в масштабах страны», – сказал Дюков.

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

Минниханов добавил, что развитие нефтехимии и создание собственной линейки химических реагентов – важный элемент промышленной политики Татарстана.

«Партнёрство с «Газпром нефтью» даст дополнительный стимул для развития науки, технологий и производственных компетенций в регионе. Республика готова создать все необходимые условия для реализации проектов и внедрения разработок в производственную практику», – отметил глава Республики.

Напомним, что на базе КФУ компания уже открыла лабораторию по исследованию керна и подбору химических реагентов. Совместно с университетом «Иннополис» «Газпром нефть» создает цифровую платформу по геомеханике.