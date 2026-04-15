Татарстан планирует приобрести 171 автобус

В Татарстане продолжается обновление общественного транспорта. В этом году республика планирует приобрести еще 171 автобус. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«В прошлом году для городов и районов закуплен 151 автобус на 3 млрд рублей. Муниципалитетам требуется обеспечить их эффективное использование на муниципальных маршрутах», – рассказал он.

Сейчас проводится работа по созданию единого республиканского транспортного ситуационного центра, в который интегрируют системы мониторинга и диспетчеризации всех видов общественного транспорта, отметил он.

Песошин также напомнил, что в августе прошлого года в международном аэропорту «Казань» началось строительство третьего терминала. Он будет использоваться для внутренних авиалиний.