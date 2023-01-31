Татарстан планирует переход на беззаявительное назначение пенсий по потере кормильца

В 2022 году в Татарстане в проактивном режиме было назначено 8,5 тыс. пенсий по инвалидности на основании данных федерального реестра инвалидов. В скором времени без заявлений будут назначаться и пенсии по потере кормильца. Об этом сообщил сегодня управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на первой коллегии ведомства.

«В дальнейшем беззаявительный подход будет находить все большее распространение. В ближайшей перспективе это коснется пенсий по случаю потери кормильца. Это стало возможным благодаря развитию информационных технологий, которые позволяют получать все сведения, необходимые для пенсионного обеспечения граждан, без их непосредственного участия», — сказал он.

Эдуард Вафин отметил, что также развивается проактивное информирование татарстанцев о мерах соцподдержки, которые полагаются при различных жизненных ситуациях. Так, в настоящее время проводится информирование людей об их праве на меры поддержки при рождении ребенка или при наступлении инвалидности.

В 2022 году проводилось проактивное индивидуальное информирование о правах граждан. В личные кабинеты на портале госуслуг было направлено более 34 тыс. уведомлений, в том числе более 6 тыс. уведомлений получили женщины старше 40 и мужчины старше 45 лет о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.