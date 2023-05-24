Татарстан планирует перенять опыт Узбекистана в сфере самоуправления граждан

Делегация Татарстана по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова посетила с рабочим визитом Узбекистан, чтобы изучить опыт Ташкента и Джизакской области в сфере самоуправления граждан. Возглавил делегацию глава администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

В Узбекистане представители Татарстана пробыли два дня – 22 и 23 мая. В числе прочего, они приняли участие в официальных встречах с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым, хокимом Джизаксой области Эргашем Салиевым, а также с руководителями министерств Узбекистана, ответственных за реализацию государственной политики в сфере самоуправления граждан.

Важной темой обсуждения стали вопросы сотрудничества с руководителями и активистами махаллей городов Ташкент и Джизак, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, в апреле Минниханов также был с визитом в Узбекистане, где принял участие в открытии технопарка в Джизаке. Он отметил, что Татарстан высоко ценит возможность развития сотрудничества с республикой.