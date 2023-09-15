Татарстан планирует открыть совместное с Китаем производство систем рулевого управления

Республика Татарстан планирует организовать совместное с китайской компанией Shibao производство систем автоматического рулевого управления. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на встрече с руководством китайской компании.

«Сегодня китайские партнеры подставляют надежное плечо нашей промышленности и торговле. Татарстан заинтересован в сотрудничестве с данной компанией, планируем открыть совместное производство», — заявил министр.

Компания Zhejiang Shibao была основана в 1984 году, ее штаб-квартира находится в городе Ханчжоу. Фирма производит, в частности, гидравлические и электрические усилители рулевого управления, интеллектуальные рулевые системы, ручные рулевые механизмы и детали рулевого управления.

Это единственная китайская компания, занимающаяся производством систем рулевого управления и зарегистрированная на бирже.