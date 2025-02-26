Татарстан планирует открыть центр реализации ИТ-проектов в Катаре

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В Катаре планируют открыть центр по реализации IT-проектов на основе передовых технологий из Татарстана, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Замглавы ведомства Булат Габдрахманов и директор ИТ-парка Руслан Власов подписали соответствующее соглашение с членом правящей семьи Катара, владельцем компании AL ADID Business Holding Шейхом Сухаим Бин Ахмедом Бин Султаном Бин Джассемом Аль Тани.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

«Таким образом, татарстанские инновационные разработки получат доступ к новым рынкам и возможность масштабироваться на международном уровне. Это важный шаг в укреплении позиций нашей республики в глобальной цифровой экосистеме», — отметил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.