Татарстан планирует оснастить медицинские вузы Узбекистана симуляторным оборудованием

Казанский производитель медицинского симуляционного оборудования направил первые партии симуляторов пациента в вузы Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Татарстана.

Роботы татарстанского производства позволяют работать с реальным аппаратом ИВЛ, дефибриллятором и другим медицинским оборудованием. Симулятор покрывает все основные потребности в процессе обучения анестезиологии и реаниматологии.

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко пригласил министра здравоохранения Узбекистана Бехзода Мусаева посетить Татарстан для обмена опытом оказания первичной медицинской помощи в поликлиниках.

Коробченко также отметил, что в нашей республике успешно работает ряд компаний по производству медицинских изделий, оборудования, инструментов, которые могут заинтересовать отрасль здравоохранения Узбекистана. ​