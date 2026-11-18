Фото: пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан

В Министерстве спорта Республики Татарстан прошла рабочая встреча первого заместителя министра спорта РТ Халила Шайхутдинова с делегацией провинции Шаньдун.

Делегацию провинции Шаньдун представляли гости из города Хэцзэ: заместитель мэра Хэцзэ Гао Жунго, начальник управления городским хозяйством Ван Гуйжун, начальник управления по делам физкультуры и спорта Ши Чанхуа, директор школы ушу Ця Циу, директор футбольной школы Ван Вэнькэ и другие.

Со стороны Татарстана, помимо сотрудников министерства, приняли участие представители спортивных федераций республики.

Главной темой встречи стали перспективы двустороннего сотрудничества между Республикой Татарстан и провинцией Шаньдун, в том числе с городом Хэцзэ.

Среди приглашенных на встречу был главный тренер сборной Татарстана по тхэквондо Сергей Титкин. Он поделился впечатлениями.

«Встреча носила информационный характер. Китайская сторона предложила со следующего года организовать совместные тренировки и общие сборы. Также они готовы приезжать на спортивные мероприятия к нам. Когда будет составляться календарный план, мы постараемся включить в него подготовку в Китае, а также планируем пригласить китайских спортсменов к себе», – сказал он.

Сергей Титкин также отметил, что в последние 10 лет тхэквондо в Китае развивается очень динамично: там проходит большое количество мероприятий по этому виду спорта.

«Мы всегда приветствуем проведение общих спортивных мероприятий. Работа с разными партнерами помогает научиться адаптироваться к различным тактикам ведения поединка. Это ценный опыт, который пригодится на реальных соревнованиях», – подчеркнул Сергей Титкин.