Татарстан планирует направить на здравоохранение в 2024 году более 108 млрд рублей

Расходы бюджетов Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на здравоохранение в 2024 году прогнозируются в объеме 108,4 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«В этом объеме средства федерального бюджета определены в сумме 1,2 млрд рублей, бюджета Татарстана — 37,6 млрд рублей, ОМС республики — 69,6 млрд рублей», — рассказала спикер.

Расходы консолидированного бюджета по разделу «Социальная политика» запланированы на 2024 год в размере 60,3 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета будет направлено 3,9 млрд рублей, из регионального бюджета — 56,2 млрд рублей, из местных бюджетов — 202 млн рублей, добавила она.

«Расходы обеспечат предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан — ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и репрессированным гражданам, пенсионерам, гражданам, имеющим детей, многодетным семьям, детям-сиротам и другим категориям. На эти цели будут выделен 31 млрд рублей», — уточнила Герасимова.

По ее словам, на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан предусмотрено 2,2 млрд рублей. Сюда входят дети-сироты, многодетные семьи, молодые семьи, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды.

«Все виды социальных пособий, действующие в этом году, сохранены на 2024–2026 годы», — подчеркнула замминистра финансов.

На заседании депутаты обсудили законопроект о бюджете Татарстана на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год прогнозируется в объеме 383,9 млрд рублей, на 2025 год — 387,2 млрд рублей, на 2026 год — 412,5 млрд рублей.

Расходная часть бюджета республики на следующий год запланирована в сумме 383,9 млрд рублей, на 2025 год — 399,7 млрд рублей, на 2026 год — 431,3 млрд рублей.