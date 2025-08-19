Татарстан планирует экспортировать продукцию халяль на 17 млн долларов

Татарстан в этом году планирует экспортировать продукцию халяль на 17 млн долларов США. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на сессии III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Успешно развиваем направление «Халяль». В прошлом году преодолен рубеж по экспорту в 14 млн долларов США», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Он отметил, что работу по экспорту халяльной продукции в Татарстане ведут более 20 компаний. Основными потребителями этой продукции из республики являются страны Персидского залива, Таможенного союза и Северной Африки.

«Проводится работа по поиску новых рынков сбыта халяльной продукции. В частности, идут контакты с Оманом, Малайзией, Иорданией и Бахрейном», – подчеркнул Зяббаров.