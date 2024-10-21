Татарстан планирует довести экспорт халяльной продукции до 16 млн долларов

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К концу года Татарстан планирует экспортировать халяльную продукцию на 16 млн долларов. Об этом на VI Международном конгрессе «Промышленная экология регионов», который проходит в Казани, заявил первый замглавы Минсельхозпрода РТ Ленар Гарипов.

По его данным, сейчас объем экспортированной продукции составляет 10,5 млн долларов.

«В планах до конца года достичь отметки в 16 млн долларов за счет поставок в такие страны, как Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Египет, Оман, Алжир, Малайзия, Иордания», — цитирует Гарипова ТАСС.

Также первый заместитель министра сообщил об объемах экспорта сельхозпродукции из РТ. По информации на 21 октября, республика направила в 52 страны товары на 305 млн долларов.