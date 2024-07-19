Татарстан первым заключил контракт с единственным поставщиком по новым правилам

Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, первым заключивший контракт по новым правилам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан стал первым регионом, опробовавшим новый функционал по заключению цифрового контракта с единственным поставщиком в Единой информационной системе цифровых закупок в рамках его тестирования Федеральным казначейством. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Ранее, 1 июля, Федеральное казначейство запустило пилотирование нового функционала по заключению цифрового контракта с единственным поставщиком по основаниям, предусмотренным статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (за исключением пунктов 4 и 5 части 1, части 12), пояснили в ведомстве.

Первым в республике и стране цифровой контракт с единственным поставщиком по новым правилам заключил Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Речь шла о закупке услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок.

Участие в подобных проектах дает возможность опробовать новые методы и подходы, улучшить эффективность процессов и подготовиться к постепенному внедрению новых стандартов, которые начнут действовать с 1 января 2025 года, прокомментировал это событие председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Этот шаг Татарстана по внедрению нового функционала в рамках цифровых закупок является важным прецедентом для других регионов России. Пилотный проект позволит не только определить эффективность новых методов заключения контрактов, но и выявить возможные проблемы и недочеты, которые могут возникнуть в процессе их применения, уточнили в госкомитете.