Татарстан первым в России завершил маркировку сельхозживотных в личных хозяйствах

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В прошлом году Татарстан первым в России полностью завершил маркирование и учет сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.

«В личных подсобных хозяйствах граждан в настоящее время все поголовье идентифицировано. Это стало возможно благодаря поддержке руководства республики», — рассказал спикер.

На идентификацию скота в личных хозяйствах из регионального бюджета было выделено 82 млн рублей. Таким образом, для населения процедура стала безвозмездной, заметил Хисамутдинов.

Он подчеркнул, что маркировка и учет станет одной из мер в борьбе с распространением инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, своевременного выявления источников их распространения.

Закон по обязательной идентификации вступит в силу с 1 марта. Им установлены предельные сроки проведения мероприятий. Так, крупный рогатый скот, свиньи и лошади должны быть промаркированы к 1 сентября.

«Подготовительные мероприятия в республике начаты еще в 2020 году. С 2021 года мы начали идентифицировать скот в сельскохозяйственных предприятиях», — отметил докладчик.

На данный момент в сельхозпредприятиях учтены 91% крупного рогатого скота, 11% мелкого рогатого скота, 14% лошадей, 63% свиней, 28% птицы.

«Задача — завершить маркирование и учет животных в общественном секторе. С 1 сентября мы не сможем оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на скот и продукцию от неидентифицированных животных», — заключил Хисамутдинов.