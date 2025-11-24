Татарстан первым в России протестирует реестр кадров в области беспилотников

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Татарстан первым среди регионов России протестирует цифровой реестр кадров в области беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель директора Университета Иннополис Мария Образцова на обучающем семинаре для работников отрасли в Академии наук Татарстана.

«Цифровой реестр кадров в области беспилотных авиационных систем – это первая подсистема большой цифровой системы «Цифровое небо», которая в дальнейшем будет запущена. Реестр кадров поможет просчитывать кадровую потребность не только в России, но и в каждом регионе», – пояснила собеседница агентства.

Цифровой реестр кадров в области БАС создан на федеральном уровне, а заказчиком выступает Министерство образования и науки России.

«Университет Иннополис являлся разработчиком этого реестра, 27 октября система увидела свет. Там будут представлены все субъекты Российской Федерации, но Татарстан окажется в числе первых», – добавила Образцова.

Академия наук Татарстана организовала у себя на площадке обучающий семинар, чтобы Татарстан раньше всех начал работать с реестром, добавила специалист.

По ее словам, реестр кадров в области БАС нужен, чтобы объединить всех участников отрасли, наполнить ее кадрами, собрать информацию об образовательных программах. Эта работа в том числе поможет увидеть, в каком направлении и с какой скорость развивается отрасль.

Цифровой реестр кадров для рынка беспилотных авиационных систем создан в России в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».