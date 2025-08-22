Татарстан первым в России назначил регионального представителя «Совета Матерей»

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС КМ РТ

Татарстан стал первым регионом России, где вручили удостоверение регионального представителя общероссийской общественной организации «Совет Матерей». В торжественной обстановке в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» начальник Управления ЗАГС КМ РТ и руководитель ФПП «Крепкая семья» в РТ Эльвира Ахметова вручила удостоверение Анне Прохоровой. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС КМ РТ.

Эльвира Ахметова подчеркнула, что семья является фундаментом общества и источником традиций, нравственных ориентиров и жизненных сил. По ее словам, в современном мире особенно важно поддерживать семейные ценности, защищать их и создавать условия для благополучия семей.

Она отметила, что деятельность «Совета Матерей» выходит за рамки обычной общественной работы, являясь настоящим служением, основанным на заботе о материнстве и детстве. Эльвира Ахметова пожелала Анне Прохоровой продолжать активную работу, чтобы материнство оставалось в почете, а детство – счастливым и защищенным.

Анна Прохорова стала первой в России, кто получил удостоверение регионального представителя. Она будет собирать обращения матерей Татарстана, формировать ежеквартальные отчеты по ключевым проблемам – от очередей в детские сады до школьного питания и работы молочных кухонь.

Эти отчеты направляются депутату Государственной Думы, лидеру «Совета Матерей» Татьяне Буцкой, что позволит обеспечить федеральное внимание к проблемам матерей республики.

Анна Прохорова отметила, что для нее это большая честь и ответственность. Она выразила уверенность, что вместе с командой удастся создать условия, при которых каждая мама будет чувствовать поддержку, а каждая семья – услышанной. Основной целью она назвала обеспечение счастливого опыта материнства для женщин и безопасного, радостного детства для детей.

Штаб общественной поддержки «Единой России» продолжит инициативы в области материнства и семьи. В рамках федерального проекта «Единые» уже подписано соглашение о сотрудничестве с региональным представительством «Совета Матерей», что позволит расширить совместные инициативы и усилить внимание к вопросам поддержки материнства и детства в Татарстане.

Поддержка материнства и детства соответствует целям национального проекта «Семья».