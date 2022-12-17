Татарстан перевыполнил план по вводу жилья уже на 12,2%

Татарстан существенно перевыполнил план по вводу жилья на 2022 год — на 12,2% на текущую дату. Кроме того, регион достиг целевого показателя Минстроя РФ, сдав 3 млн 892 тыс. кв. метров нового жилья, рассказал на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Из указанных объемов львиная доля — 2 млн 239 тыс. кв. метров — пришлась на индивидуальное жилищное строительство. Затем следует инвестиционное жилье — 747 тыс. кв. метров и соципотечное — 105,8 тыс. кв. метров.

В настоящее время в республике завершается программа обеспечения жильем детей-сирот. По последним данным, из 600 запланированных жилых помещений 565 приобретены в собственность Татарстана, еще на 35 регистрируется право Госжилфонда.

Кроме того, на 99,6% выполнены 15 республиканских программ по строительству инфраструктуры и благоустройства общественных пространств. В рамках них возведен 231 объект по всей РТ.

Сданы два последних объекта в рамках программы строительства медицинских учреждений. В прошедшие две недели открылись офис врача общей практики в Арске и патологоанатомическое отделение в Апастовском районе.

На 94,6% в Татарстане выполнены работы по национальным проектам и госпрограммам в строительной сфере.