Татарстан перевел в электронный формат 100% социально-значимых услуг на год раньше срока
Жителям Республики Татарстан стали доступны онлайн 76 массовых социально-значимых услуг регионального и муниципального уровня, сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.
Президент России Владимир Путин поручил правительству перевести в электронный формат все социально значимые госуслуги до конца 2022 года.
«Татарстан перевел все региональные и муниципальные массовые социально-значимые услуги в электронный формат и выполнил задачу, поставленную Президентом страны, с опережением в один год», — отметил Айрат Хайруллин.
Он подчеркнул, что 2022 год объявлен в республике Годом цифровизации, и было важно, чтобы жители Татарстана могли получать эти услуги в электронном виде уже с начала 2022 года.
Айрат Хайруллин добавил, что речь идет об услугах Министерства социальной защиты и занятости Татарстана, Министерства здравоохранения Татарстана, Министерства образования и науки Татарстана, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, Министерства лесного хозяйства, Комитета по охране объектов культурного наследия, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и других ведомств.
Наиболее популярными социально-значимыми услугами, которые сегодня оказываются в электронном виде, стали:
— признание гражданина нуждающемся в социальном обслуживании,
— назначение пособия на ребенка из малообеспеченой семьи,
— предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
— установление статуса многодетной семьи,
— информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда РФ и других архивных документов,
— направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам,
— выдача градостроительного плана земельного участка,
— присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса,
— утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
— выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия.