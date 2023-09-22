Бюджетные учреждения Татарстана полностью перейдут на отечественную ОС

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Татарстан подписал соглашение о переводе всех рабочих мест в органах власти и бюджетных учреждений на российскую операционную систему Astra Linux. Об этом на закрытии Kazan Digital Week сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации. Республика Татарстан подписала соглашение о переводе всех своих рабочих мест в органах власти и бюджетных учреждениях на отечественную операционную систему», — заявил Шадаев.

Он пояснил, что речь идёт о более чем 150 тыс. рабочих мест. Что касается сроков, то Шадаев не стал называть конкретные даты, отметив лишь, что переход пройдет в «обозримые сроки».

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — отмечал ранее глава государства.