Татарстан пересмотрит норматив накопления ТКО для супермаркетов в жилых домах

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В Татарстане обновят норматив накопления ТКО для промтоварных магазинов, супермаркетов, павильонов и предприятий, расположенных в жилых домах. Корректировки вносятся в соответствии с постановлением Правительства России, обновившим правила определения таких нормативов, и рекомендациями Российского экологического оператора.

Годовой норматив устанавливается исходя из площади помещения. Так, на 1 кв. метр промтоварных магазинов он составит 0,18 куб. метра, или 10,55 килограмма; для павильонов — 0,42 куб. метра, или 31,36 килограмма. Для супермаркетов (универмагов) норматив установлен в объеме 0,32 куб. метра, или 31,9 килограмма, а для предприятий иных отраслей промышленности — 0,06 куб. метра на 1 кв. метр площади, или 5,53 килограмма.

Проект постановления Кабмина РТ, разработанный Минстроем республики, проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, что в 2022 году для супермаркетов был установлен норматив в 0,79 куб. метра твердых коммунальных отходов, или 88 кг, на один квадрат площади. 29 мая этого года постановление признали утратившим силу.