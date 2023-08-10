Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан передаст дома погорельцам курганского села Юлдус
Республика Татарстан и благотворительный фонд «Татнефть» передадут погорельцам татарского села Юлдус в Курганской области 18 домов.
Сегодня в Елабуге пройдет демонстрация одного из таких строений. Как выяснил «Миллиард.Татар», речь о каркасно-панельных домах производства ООО «Домостроительный Комбинат Клееных Модульных Конструкций 2». Дома будут перевозить и отгружать в село панелями. В самом Юлдусе их будут монтировать подрядчики.
Напомним, в мае 2023 года пожар уничтожил 220 домов и унес жизни нескольких людей в селе Юлдус. При этом соборная мечеть села осталась нетронутой. Татарская общественность со всей страны сразу же принялась помогать пострадавшим. За один день было собрано более 2 миллионов рублей на восстановление села.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»