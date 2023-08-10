Татарстан передаст дома погорельцам курганского села Юлдус

Республика Татарстан и благотворительный фонд «Татнефть» передадут погорельцам татарского села Юлдус в Курганской области 18 домов.

Сегодня в Елабуге пройдет демонстрация одного из таких строений. Как выяснил «Миллиард.Татар», речь о каркасно-панельных домах производства ООО «Домостроительный Комбинат Клееных Модульных Конструкций 2». Дома будут перевозить и отгружать в село панелями. В самом Юлдусе их будут монтировать подрядчики.

Напомним, в мае 2023 года пожар уничтожил 220 домов и унес жизни нескольких людей в селе Юлдус. При этом соборная мечеть села осталась нетронутой. Татарская общественность со всей страны сразу же принялась помогать пострадавшим. За один день было собрано более 2 миллионов рублей на восстановление села.