news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 11 февраля 2026 11:24

Татарстан передал «Водоканалу» Лисичанска три погружных скважинных насоса

Читайте нас в
Телеграм
Татарстан передал «Водоканалу» Лисичанска три погружных скважинных насоса
Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В рамках шефской помощи Республика Татарстан передала МУП «Водоканал» города Лисичанска три погружных скважинных насоса ЭЦВ промышленного класса. В формировании этой партии помощи приняло участие ОАО «Алексеевскдорстрой».

Эти насосы – многоступенчатые центробежные агрегаты с трехфазными электродвигателями, способные перекачивать до 160 куб. метров воды в час. Оборудование предназначено для круглосуточной эксплуатации в артезианских скважинах, эффективного наполнения водопроводной сети и резервуаров, а также для формирования резерва мощности на пиковые нагрузки, что позволит значительно улучшить водоснабжение города и его жителей.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Директор МУП «Водоканал» Лисичанска Олег Чернопятко выразил благодарность за оказанную поддержку.

«Огромная благодарность Республике Татарстан за помощь в приобретении насосного оборудования, которое будет использоваться у нас на первом и втором подъеме для улучшения водоснабжения города. Уверен, что и от населения вам будет большая благодарность, поскольку нехватка такого оборудования сейчас стоит особенно остро, в том числе для прохождения отопительного сезона. Спасибо за помощь, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество», – сказал он.

#ЛНР и Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026