Татарстан передал жеребца татарской породы Центру национальных конных традиций

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан передал в Центр национальных конных традиций в Москве жеребца татарской породы. Ранее Байкал РТ из Племрепродуктора имени С. Ш. Гиниятуллина Тюлячинского района выступал на районных и городских скачках на Сабантуе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Жеребец татарской породы будет представлен в демонстрационной конюшне и конном театре Кремлевской школы верховой езды на ВНДХ. В конюшне содержатся лошади национальных пород. Коню предстоят ежедневные тренировки, изучение трюков и различных команд», – отметили в министерстве.

В Центре национальных конных традиций проводятся спортивные, досугово-развлекательные, образовательные и отраслевые мероприятия для демонстрации и сохранения культурного наследия и конного достояния России.