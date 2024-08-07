Татарстан передал юным жителям Луганска школьные принадлежности

Республика Татарстан присоединилась к акции «Собери ребенка в школу», организованной партией «Единая Россия». Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин передал школьные принадлежности от Татарстана в отделение партии «Единая Россия» в Луганске.

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Республика Татарстан обеспечила детей ЛНР необходимыми школьными принадлежностями и вещами первой необходимости, чтобы они могли подготовиться к новому учебному году. Эти предметы будут переданы семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, детям из многодетных семей и другим нуждающимся. Акция «Собери ребенка в школу» продлится до конца августа.