Татарстан передал в Рубежное комплекты для проведения «Зарницы 2.0»

Республика Татарстан передала в подшефный город Рубежное на Луганщине комплекты оборудования для проведения военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Ранее в рамках шефской помощи в город уже поступало учебно-тренировочное оборудование для занятий и практической подготовки школьников.

Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков совместно с врип главы Рубежного Евгением Шаталиным пообщался с участниками «Движение первых». В центре внимания оказались вопросы образования, профориентации и расширения возможностей для школьников.

Говоря о том, как важно формировать у подростков представление о будущем и личной мотивации, Ринат Садыков привёл пример, который показывает масштаб потенциальных возможностей.

«Для ребят важно видеть живые примеры людей, которые смогли выйти за пределы привычного. Герой России, космонавт Сергей Рыжиков, наш земляк из Татарстана, совсем недавно вернулся из космоса. Он более восьми месяцев провел на орбите, несколько раз выходил в открытый космос. Это был его третий полет, и в этот раз – в качестве командира экипажа. Даже короткое общение с таким человеком может серьезно повлиять на восприятие собственных возможностей», – сказал вице-премьер РТ.

Отдельный акцент в разговоре был сделан на образовании и конкретных форматах взаимодействия со школьниками. Садыков отметил, что Татарстан – крупный студенческий центр с сильными вузами и широким выбором направлений подготовки.

«Нам важно, чтобы ребята знали об этих возможностях и понимали, какие пути перед ними открыты. Уже сейчас выпускники из Лисичанска и Рубежного поступают в татарстанские вузы, в том числе в Елабужский институт – филиал Поволжского федерального университета. Мы также рассматриваем разные форматы работы – поездки школьников в Татарстан, проведение видеомостов, а также организацию летнего отдыха детей в современных лагерях республики», – рассказал заместитель Премьер-министра РТ.