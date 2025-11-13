Татарстан передал в ЛНР оборудование для оснащения ветеринарного кабинета в Рубежном

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Республика Татарстан продолжает оказывать помощь подшефным городам ЛНР. В Луганск передано современное ветеринарное оборудование и материалы для оснащения в Рубежном хирургического кабинета по стерилизации безнадзорных животных, а также комплекты для их безопасного отлова и содержания.

Поставка включает всё необходимое для полноценной работы ветеринарного кабинета: хирургическое и стерилизационное оборудование, клетки для содержания животных, средства фиксации и дезинфекции, специализированные приборы для дистанционного введения препаратов. Кроме того, доставлены 36 наименований медикаментов, одежда и обувь для персонала, а также 2,5 тонны кормов для собак.

Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий подшефные города Луганщины, и начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров Татарстана Тимур Галеев провели в Луганске встречу с мэром Рубежного Евгением Шаталиным.

«Республика Татарстан знает о проблеме безнадзорных животных, которая остро стоит в городе. В пилотном режиме мы реализуем проект по обучению местных специалистов гуманным методам отлова, содержания и стерилизации собак. Для нужд города Рубежное передали современное оборудование, медикаменты и методические материалы для создания полноценного ветеринарного кабинета», – отметил Ринат Садыков.

Вместе с гуманитарным грузом в Рубежное прибыли ветеринарные специалисты из Татарстана. Они проведут комплекс мероприятий по стерилизации и вакцинации животных, а также обучат местных ветеринаров работе с новым оборудованием.