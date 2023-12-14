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Татарстан передал «УАЗ» аварийным бригадам из Лисичанска
Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин передал очередной автомобиль подшефному Лисичанску.
Ключи от УАЗа он вручил главе города Эдуарду Сахненко.
«Буханка» усилит работу местных аварийных бригад. Для более эффективного выполнения задач вместе с внедорожником Татарстан подарил лисичанским коммунальщикам два генератора.
«Уверен, что и автомобиль, и спецоборудование, переданные Лисичанску нашей республикой, помогут оперативно устранять аварии, отметил Евгений Варакин.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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