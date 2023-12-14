news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
ЛНР и Татарстан 14 декабря 2023 12:04

Татарстан передал «УАЗ» аварийным бригадам из Лисичанска

Скопировать ссылку

Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин передал очередной автомобиль подшефному Лисичанску.

Ключи от УАЗа он вручил главе города Эдуарду Сахненко.

Фото: © «Татар-информ»

«Буханка» усилит работу местных аварийных бригад. Для более эффективного выполнения задач вместе с внедорожником Татарстан подарил лисичанским коммунальщикам два генератора.

«Уверен, что и автомобиль, и спецоборудование, переданные Лисичанску нашей республикой, помогут оперативно устранять аварии, отметил Евгений Варакин.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#Лисичанск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100