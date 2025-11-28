Татарстан передал школам регионов РФ учебники на татарском языке на 16 млн рублей

Ильсур Хадиуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан в этом году передал школам других регионов России 32 тыс. учебников на татарском языке на общую сумму 16 млн рублей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Особое внимание мы уделяем вопросам обеспечения школ регионов России учебно-методической литературой за счет средств республики», – сказал он.

Глава Минобрнауки добавил, что ежегодно учителя татарского языка и литературы из других регионов России проходят в Казани курсы повышения квалификации. Так, в июне курсы прошли 50 учителей из 15 субъектов РФ.

По словам министра, на безвозмездной основе в ноябре организованы курсы более чем для 100 учителей татарского языка и литературы школ 14 российских регионов.

Кроме того, в этом году 35 педагогов-предметников из 15 регионов прошли курсы переподготовки и получения специальности «Учитель татарского языка и литературы». «В следующем году работа в этом направлении будет продолжена», – подчеркнул Хадиуллин.