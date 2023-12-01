Татарстан передал школам других регионов России учебники татарского языка на 8 млн рублей

В этом году Татарстан передал в образовательные организации регионов России более 19 тыс. экземпляров учебников по татарскому языку на 8 млн рублей. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«В татарские школы российских регионов была передана тысяча экземпляров таблиц по татарскому языку и литературе. Большая работа ведется по обеспечению учебниками и методической литературой», — рассказала спикер.

Татарский язык сегодня изучается в 28 регионах России, в том числе в 24 субъектах РФ — в рамках учебного плана, а также на факультативных и внеурочных занятиях. Кроме того, в регионах функционируют воскресные школы по изучению языка, культуры и истории татарского народа.

Закирова отметила, что в федеральный перечень включено 60 учебников татарского языка и литературы. «Нами разработаны федеральные рабочие программы по татарскому языку и литературе», — добавила она.