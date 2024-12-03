Татарстан передал школам других регионов РФ 17 тыс. учебников татарского языка

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Татарстан в этом году передал школам других регионов России более 17,7 тыс. учебников татарского языка и литературы на общую сумму более 8 млн рублей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«В этом году в федеральный перечень включены 86 учебников татарского языка и литературы. Они легитимны во всех образовательных организациях России. Министерство каждый год обеспечивает школы регионов учебно-методической литературой за счет средств республики», – рассказал глава Минобрнауки.

Он отметил, что в образовательных организациях 28 субъектов РФ изучается татарский язык, в том числе в 24 регионах в рамках учебных планов, в 15 – на факультативных занятиях и в 19 – в кружках. Кроме того, в регионах функционируют воскресные школы по изучению языка, культуры и истории татарского народа.

«Самый главный вопрос – изучение языка. Из-за отсутствия необходимого количества учащихся в одном классе для формирования группы у детей иногда нет возможности изучать свой родной язык. Поэтому мы предлагаем в одной параллели собрать детей из разных классов и создать условия для изучения родного татарского языка. Этим занимаются наши коллеги, и мы рады, что они прислушиваются к мнению Татарстана», – подчеркнул Хадиуллин.

Он добавил, что в школах субъектов РФ работают около тысячи учителей татарского языка и литературы.

«Ведем работу по приему лиц из числа соотечественников в вузы республики по специальности “Учитель татарского языка и литературы”. Единственное, что нас беспокоит – после окончания вуза большинство из них не возвращаются в свои регионы и остаются в Казани. Это не только для других регионов, но и для нас остается проблемной точкой», – заметил министр.

По его словам, чтобы обеспечить педагогическими кадрами регионы, в этом году в Казани 35 учителей-предметников из 16 субъектов РФ прошли переподготовку и получили диплом по специальности «Учитель татарского языка и литературы». «Это учителя начальных классов, математики и физики, которые готовы и хотят преподавать татарский язык и литературу. В следующем году такая работа будет продолжена», – уточнил он.

Курсы повышения квалификации для учителей татарского языка и литературы в этом году прошли 50 человек из 15 регионов, 10 педагогов воскресных школ из пяти зарубежных стран.